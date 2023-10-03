Ему навсегда будет 35: в Херсоне простились с добровольцем с позывным 'Музыкант', погибшим в боях за Украину. Фото

В Херсоне 3 октября провели в последний путь младшего лейтенанта Александра Юрова. 35-летний херсонец пошел на фронт добровольцем, взял себе псевдо "Музыкант", потому что до полномасштабного вторжения играл в симфоническом оркестре и учил музыке детей, посещавших Херсонскую музыкальную школу №4.

Свой последний бой воин принял 28 сентября. Об этом рассказали в Херсонской областной военной администрации.

"Сегодня Херсонщина прощается с мужественным Героем, отдавшим жизнь за нашу свободу и независимость, – Александром Юровым. Защитник погиб 28 сентября. Жизнь младшего лейтенанта оборвала вражеская пуля во время выполнения боевого задания. Александру было 35 лет", – говорится в сообщении.

В Херсонской ОВА добавили, что павший воин был талантливым музыкантом и преподавателем.

"До начала полномасштабного вторжения мужчина играл в симфоническом оркестре, в разных херсонских музыкальных коллективах, около 10 лет работал педагогом в Херсонской детской музыкальной школе №4", – рассказали в ОВА.

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Именно поэтому побратимы называли Юрова "Музыкантом".

Юров пошел на фронт добровольцем – сразу, как смог уехать из тогда еще оккупированного россиянами Херсона.

У Героя осталась дочь.

Напомним, ранее стало известно, что в боях в Донецкой области погиб доброволец "Зяблик", мстивший оккупантам за родную Херсонщину. 31-летний военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Роман Шаповал вытащил на себе раненого командира, а еще, как будто предчувствуя свою гибель, успел попрощаться с любимой.

А вот увидеть освобождение родной Новой Каховки, где под оккупацией остаются его мама и брат, Роман не успел.