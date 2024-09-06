Ему навсегда будет 39: в боях Курщины погиб пластун Николай Погорелый. Фото

В боях с российскими оккупационными войсками погиб 39-летний Николай Погорелый, житель Тернополя, пластун и оператор-топогеодезист самоходного артиллерийского взвода Вооруженных сил Украины. Это произошло 4 сентября 2024 во время выполнения боевого.

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Об этом сообщил глава Краевого пластового совета Юрий Юзич на своей странице в Facebook. Николай Погорелый был активным членом тернопольского Пласта с детских лет.

Он происходил из семьи, где отец, кадровый офицер, погиб в Афганистане, а сестра Зоряна Удич тоже была пластунькой. Во время своего пластового юношества принадлежал к Куреню ч. 13 им. Олексы Довбуша и кружка "Характерники" Куреня ч. 51 им. Святослава Завоевателя. Свою пластовую присягу он принял во время терреновой игры "Ноябрьский Срыв" 1 ноября 1999 года на Микулинецком кладбище Тернополя у могилы Украинских сечевых стрельцов.

Николай получил юридическое образование в Тернопольском национальном экономическом университете, возглавлял студенческий парламент и работал юристом в финансовом управлении Тернопольской обладминистрации и заместителем начальника отделения исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Тернополе.

В 2018 году присоединился к ВСУ, а накануне полномасштабного вторжения подписал новый контракт. Служил в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола. Николай Погорелый погиб ночью 4 сентября 2024 года в результате артиллерийских обстрелов противника вблизи Погребков Курской области.

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