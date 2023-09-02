Ему навсегда будет 39: в боях за Украину погиб воин из Волыни

В боях с российскими оккупантами погиб воин Николай Харий из Волыни. Свой последний бой защитник принял в Луганской области.

Видео дня

Воину, возвращающемуся домой на щите, было 39 лет. О гибели Героя сообщил 1 сентября Нововолынский городской голова Борис Карпус.

"Грустная новость поступила с фронта. В Луганской области погиб Николай Харий, 1984 года рождения. Житель поселка Благодатное. Выражаю самые искренние соболезнования семье. Вечная память Герою!", – говорится в сообщении.

Родился Николай Юрьевич Харий 10 сентября 1984 года. Учился, согласно указанной на странице воина в соцсети информации, в Национальном университете "Львовская политехника". До полномасштабного вторжения работал в Государственном предприятии "Региональные электрические сети".

"Наш коллега и друг, диспетчер Харий Николай Юрьевич, погиб во время выполнения боевого задания на Луганщине. В это тяжелое время мы выражаем искренние соболезнования семье Николая, его близким и друзьям. Потеря такого специалиста и надежного друга чрезвычайно тяжела для нас всех. Пусть вечная память о Николае всегда будет с нами. Слава Герою!" – написали коллеги воина из ГП "Региональные электрические сети".

Николай Харий 10 сентября должен был отмечать свой день рождения, однако теперь ему навсегда останется 39 лет.

У него остались жена и двое детей.

В компании, где работал Герой, призвали неравнодушных поддержать семью павшего Героя и опубликовали номер карты жены воина, Ольги Харий: 5363 5420 9501 2473

Информация о дате и времени прощания с Героем будет сообщена позже.

Напомним, в конце августа в боях за Украину погиб 20-летний защитник Киевской области. Иван Покойовый, о котором вспоминают как о всегда улыбчивом воине с мужественным сердцем, принял свой последний бой близ Кременной на Луганщине.

Тело Героя на малой родине будут встречать 2 сентября.