Стремился к победе больше всего: в боях за Украину погиб 20-летний защитник из Киевщины. Фото

На войне против российских захватчиков погиб 20-летний защитник из Киевской области Иван Покойовый. Жизнь молодого воина оборвалась во время боевых действий в районе населённого пункта Кременная 27 августа.

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Военный был родом из города Украинка, который находится в Обуховском районе Киевской области. Трагическое известие о смерти защитника сообщили в Украинской общине.

"С этой фотографии на нас созерцает полный жизни парень, еще с совсем юными чертами лица, но уже с глазами настоящего воина, сознательного патриота. Он еще не успел создать семью и порадоваться рождению своих детей… И уже никогда этого не сделает, потому что, к сожалению, время выбрало его взять в руки оружие и защищать свою землю. Трагическая весть поступила снова в нашу общину. На фронте погиб 20-летний житель г. Украинка, боец Национальной Гвардии Украины, Иван Покойовый", – сообщили в общине.

В школе, где учился защитник, вспоминают, что Иван был светлым, добрым и улыбающимся юношей с мужественным сердцем. Молодой воин был бойцом Национальной гвардии Украины и очень гордился своим батальоном и собратьями. Прежде всего защитник стремился к победе.

"С оружием в руках, защищая Украину, на поле боя полег юный воин, настоящий герой, ученик нашей школы Иван Покойовый. Самые искренние соболезнования семье и всем, кто имел в честь быть другом этому Великому человеку с искренним большим сердцем…Герои не умирают, они вечно будут жить в наших разбитых сердцах", – написали на facebook-странице школы, где учился Иван.

Молодой защитник Украины погиб в бою с российскими оккупантами в районе населённого пункта Кременная 27 августа.

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