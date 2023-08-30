Ему навсегда будет 36: в боях за Украину погиб защитник из Запорожья. Фото

В боях за Украину пал воин из Запорожской области Роман Земляный. Защитнику родом из города Вольнянск было всего 36 лет.

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Прощание с Героем состоится 30 августа, в этот день в городе объявлен траур. Об этом сообщили в Вольнянском горсовете.

"Грустная скорбная весть для Вольнянщины. На войне погиб наш земляк – Роман Земляный. Ему было всего 36 лет. Он провел свою жизнь в городе Вольнянске. В тяжелое для Украины время он положил свою молодую жизнь за свободу каждого из нас, за то, чтобы небо над нашей родной Украиной было мирным и свободным! Чутким, добрым, надежным, добросовестным, всегда готовым помочь всем, кто в этом нуждается, – таким помнят Романа Земляного его родные и друзья", – говорится в сообщении горсовета.

Простятся с Романом Александровичем Земляным в родном городе 30 августа. Жителей города просят прийти в 11:00 в Вольнянский центр культуры и досуга, чтобы почтить память павшего воина и провести его в последний путь.

"В соответствии с распоряжением Вольнянского городского головы от 29 августа 2023 г. № 136-р, в связи с трагической гибелью Земляного Романа Александровича, 30 августа 2023 года объявлен Днем траура. Вечная память Герою и соболезнования родным и близким", – добавили в горсовете.

Напомним, ранее стало известно, что в Донбассе героически погиб десантник Николай Щабельский. Он с побратимом находился на позиции, когда в результате обстрела побратим был убит, а сам Николай получил ранения. Он успел сообщить ротному о случившемся – и продолжил бой, который вел до последнего вздоха.