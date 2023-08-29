Продолжал бой до последнего вздоха: на Донбассе героически погиб десантник Николай Щабельский. Фото

Украина снова понесла потери в развязанной Россией войне. На Донбассе героически погиб десантник Николай Щабельский. Он продолжал бой до последнего вздоха.

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Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Герой воевал в 79 ОДШБр (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Последний бой десантника Щабельского. "У нас один 200-й и один 300-й", – послышалось в рации. – Кто, кто 300-й? – закричал в рацию ротный, не понимая, кто на позиции, где в тот момент находились двое бойцов, один из которых погиб, может быть ранен – ведь голос, которым говорил с ним солдат, никак не выдавал в нем человека, получившего ранения: "Я с вами разговариваю, командир", – прозвучало в динамике. Это были последние слова Николая Щабельского, которые от него услышал ротный", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате танкового обстрела, которым враг начал утренний штурм позиций 79 ОДШБр в Марьинке, один из снарядов попал в укрытие, где находились десантники. От этого один из воинов – солдат Олег Черный. Он погиб на месте, а другой – солдат Николай Щабельский – получил ранение головы.

"Мужественный боец не стал жаловаться командиру на свое состояние и рассказывать, что ему тяжело вести бой. Времени оказывать себе медицинскую помощь у него также почти не осталось, ведь от лесопосадки к позиции начала продвигаться вражеская пехота. Это увидел командир подразделения, которое с помощью дронов внимательно следил за полем боя, поэтому сразу предупредил об опасности подчиненного: "Позиция "Князь" вас атакует противник. Мы поддержим вас огнем, но и вы начните работать по ним с автомата", – приказал ротный по рации Щабельскому. И автомат Николая "заговорил", – добавили в Генштабе.

Тяжело раненный истекавший кровью боец успел остановить продвижение оккупантов, попав в одного вражеского штурмовика. По другим начал активно работать миномет десантников. Когда автомат бойца надолго "умолк", ротный что-то заподозрил.

"Князь", "Князь", как у вас дела?" – начал вызвать он Николая Щабельского в рацию. Но ответа не услышал. Офицер приказал бойцам из соседней позиции прийти собратью на помощь, но какое-то время из-за плотного огня, которым враг накрывал десантников, сделать это было невозможно. Когда же воины достались позиции "Князь", Николай был без сознания и в очень тяжелом состоянии. Через несколько минут он умер у собратьев на руках. В тот день рашисты штурмовали позиции бойцов 79-ки одновременно во всех частях Марьинки, но тяжелее всего было на левом фланге обороны, где принял свой последний бой десантник Щабельский. Но, несмотря на мощное враждебное нашествие, все атаки противника были отбиты, и потеряв два танка и несколько десятков уцелевших *рки, которые уцелели, отступили. Тот, в кого попал напоследок Щабельский, тоже остался в Марьинке навсегда", – рассказали в Генштабе.

Там добавили, что герой был храбрым и мужественным воином, готовым в любых условиях выполнить поставленный приказ.

"Так он и погиб – до последнего держа в руках оружие и защищая от врага свою позицию и нашу украинскую землю", – сказал напоследок командир о своем подчиненном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в боях за Украину погиб депутат Киевского городского совета Сергей Ильницкий. Жизнь Героя оборвалась 22 августа в Донецкой области.

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