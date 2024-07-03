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Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

Ольга Липич
War
2 минуты
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Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

В боях за Украину с российскими оккупационными войсками погиб юрист и писатель родом из Херсонской области Василий Паламарчук с позывным "Адвокат". Последний бой воин принял в Донецкой области.

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О потере сообщили на Facebook-странице Олешковской территориальной громады. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания в среду, 3 июля.

Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

Василию Паламарчуку было всего 43 года, дома отца ждали трое детей.

"Сегодня на восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук – любимый муж и любящий отец троих детей. Вечная память и уважение Герою! Искренние соболезнования родным и близким!" – говорится в сообщении громады.

Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

В 2014-2015 годах "Адвокат" участвовал в АТО в составе 28 ОМБР. В 2019 году издал книгу о службе в АТО и событиях 2014 года под названием "Військовий непотріб".

Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

До начала полномасштабного вторжения России в Украину занимался адвокатской деятельностью, а после 24 февраля 2022 был разведчиком-пулеметчиком.

"Адвокат" служил командиром роты огневой поддержки 206 батальона территориальной обороны ВСУ. В мае 2024 года на странице батальона в Facebook было опубликовано интервью с Паламарчуком. В нем воин рассказывал, что мечтает после победы над Россией отдохнуть с семьей в Ирландии и на Занзибаре и вернуться к адвокатской деятельности.

Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

"После победы с семьей поеду на отдых, полетим в Ирландию и на Занзибар. А потом вернемся в свой освобожденный город, буду любить жену и растить детей. Буду пытаться наверстать с ними время, которое у меня украли россияне. Восстановлю свою адвокатскую деятельность, буду писать иски о взыскании ущерба с оккупантов и защищать участников боевых действий в судах. Буду делать свою работу – защищать людей, потому что я адвокат", – говорил защитник Украины.

Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

Близкая знакомая Паламарчука Елена Каспиркевич в Facebook отметила, что воин погиб в Донецкой области.

"Две недели назад говорила с Васей по телефону. Долго говорили, о разном. О том, что трудно постичь умом и сердцем. Он говорил, что не бросит своих ребят. Он защищал нас, Украину, свою семью, своих детей до последнего", – написала Елена.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный из Киевщины Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

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