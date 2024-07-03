Ему навсегда останется 43 года: в Донецкой области погиб воин и писатель Василий Паламарчук из Олешков. Фото

В боях за Украину с российскими оккупационными войсками погиб юрист и писатель родом из Херсонской области Василий Паламарчук с позывным "Адвокат". Последний бой воин принял в Донецкой области.

Видео дня

О потере сообщили на Facebook-странице Олешковской территориальной громады. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась во время выполнения боевого задания в среду, 3 июля.

Василию Паламарчуку было всего 43 года, дома отца ждали трое детей.

"Сегодня на восточном направлении во время выполнения боевого задания погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук – любимый муж и любящий отец троих детей. Вечная память и уважение Герою! Искренние соболезнования родным и близким!" – говорится в сообщении громады.

В 2014-2015 годах "Адвокат" участвовал в АТО в составе 28 ОМБР. В 2019 году издал книгу о службе в АТО и событиях 2014 года под названием "Військовий непотріб".

До начала полномасштабного вторжения России в Украину занимался адвокатской деятельностью, а после 24 февраля 2022 был разведчиком-пулеметчиком.

"Адвокат" служил командиром роты огневой поддержки 206 батальона территориальной обороны ВСУ. В мае 2024 года на странице батальона в Facebook было опубликовано интервью с Паламарчуком. В нем воин рассказывал, что мечтает после победы над Россией отдохнуть с семьей в Ирландии и на Занзибаре и вернуться к адвокатской деятельности.

"После победы с семьей поеду на отдых, полетим в Ирландию и на Занзибар. А потом вернемся в свой освобожденный город, буду любить жену и растить детей. Буду пытаться наверстать с ними время, которое у меня украли россияне. Восстановлю свою адвокатскую деятельность, буду писать иски о взыскании ущерба с оккупантов и защищать участников боевых действий в судах. Буду делать свою работу – защищать людей, потому что я адвокат", – говорил защитник Украины.

Близкая знакомая Паламарчука Елена Каспиркевич в Facebook отметила, что воин погиб в Донецкой области.

"Две недели назад говорила с Васей по телефону. Долго говорили, о разном. О том, что трудно постичь умом и сердцем. Он говорил, что не бросит своих ребят. Он защищал нас, Украину, свою семью, своих детей до последнего", – написала Елена.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице Харькова от полученных ранений скончался военный из Киевщины Сергей Сторож. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 июня.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!