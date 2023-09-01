'Ему нельзя доверять': Зеленский на форуме Ambrosetti объяснил, почему нет никакого смысла договариваться с Путиным

Президент Владимир Зеленский указал на то, что любые договоренности с российским диктатором Владимиром Путиным не способны привести ни к каким положительным результатам, поскольку Кремль не держит собственных обещаний. Последние события в РФ, в которых погиб глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, показывают, что российский фюрер ослабел и вынужден расправляться с врагами таким террористическим методом.

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Об этом украинский гарант заявил в рамках выступления на форуме Ambrosetti в Италии. Речь президента транслировала пресс-служба его Офиса.

"Можно ли договариваться в принципе с Путиным? Я думаю, что нет. Ни при каких условиях. Потому что он не сдерживает слова. И не вопрос, кому он дает это слово: своим террористам или каким-то политическим лидерам внутри своего государства или извне. Путину нельзя доверять, и его слово ничего не стоит", – обратился к итальянским партнерам Зеленский.

Кроме того, по мнению лидера украинской нации, Путин не доверяет собственным институциям. Он не следует законам государства, которым правит, поскольку имеет сильные сомнения на счет того, поддержат ли его россияне в будущем.

Напомним, на этом же форуме Зеленский подчеркнул, что Италия поддержала Украину не только политически, но и оружием и гарантиями безопасности. И нет сомнений, что следующий год председательства Италии в G7 даст сильные решения для нашей страны, Европы и глобальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, крушение самолета с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным ставит точку на переговорах с кремлевским диктатором. Путин ослабел, утратил уверенность, поэтому вынужден устранять конкурентов подобным образом.

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