'Энергетика – один из первых вопросов всегда': Зеленский пообещал, что постепенно дефицит электричества будет уменьшаться. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос энергетики в нашей стране всегда является одним из важнейших. Он пообещал, что дефицит электричества будет постепенно восполняться.

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У чиновников есть четкие задания и ответственность там персональная, подчеркнул гарант. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам в понедельник, 29 июля.

Сейчас, летом, идет подготовка к прохождению зимы. Совещание по энергетическим вопросам и безопасности глава государства провел в Харькове.

"Работаем и над конфигурацией ПВО – так, чтобы и у Харьковской области, и у других наших регионов было больше защиты от ударов россии. Главком Сырский, который также сегодня участвовал в совещаниях, и соответствующие командующие должны представить обновленную структуру работы наших систем ПВО и новые запросы для партнеров – что именно должны обеспечить до конца текущего года. Был доклад генерала Гнатова по защите востока нашей страны, нашим действиям, нашим боевым возможностям", – рассказал президент.

Также он отчитался о своем визите на Полтавщину – там Зеленский встречался с предпринимателями, работниками в рамках платформы "Сделано в Украине", в том числе и с представителями оборонных производств.

"Много инициатив бизнеса, готовность компаний работать ради государства и предлагать новую продукцию. Мы будем поддерживать все это и увеличивать государственные заказы. Сегодня есть подписанные контракты. Вся наша украинская продукция – и военная, и гражданская, – каждое рабочее место – все это помогает Украине выстоять", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 29 июля посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска на севере Харьковщины. Глава государства приветствовал защитников с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

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