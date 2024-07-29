Зеленский посетил передовой командный пункт ССО Харьковской области и вручил награды. Видео

Президент Владимир Зеленский 29 июля посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска на севере Харьковской области. Глава государства приветствовал защитников с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

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Ответное видео Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале. "Харьковское направление. Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Район Волчанска", – говорится в сообщении.

Президент добавил: для него честь "быть здесь, в этот важный день для нашего государства" поздравить защитников с Днем Сил специальных операций и отметить их государственными наградами.

"Хочу вас поблагодарить вас за ваше мужество, за все, что вы делаете, вы, ваши побратимы, и поблагодарить вас, пожелать здоровья вам и вашим родным. Пожелать малейших потерь и наиболее справедливого мира для Украины, и, конечно, побед. Спасибо за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших городов и сел. Берегите, пожалуйста, себя", – сказал Зеленский воинам ССО.

Он также отметил, что Харьковское направление, где защищают страну спецназначенные, – одно из самых сложных.

"Вся страна на вас рассчитывает, мы точно победим. Слава Украине", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июля в Украине отмечают День Сил спецопераций ВСУ, одного из новейших и самых элитных родов украинской армии. Спецназовцы ССО часто выполняют самые сложные и опасные миссии на передовой. Большинство операций "Стальных волков" засекречены и могут быть обнародованы только после окончания войны.

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