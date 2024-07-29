'Стальные волки': пять удачных операций ССО за время большой войны, которые наводят ужас на оккупантов

В понедельник, 29 июля, отмечают День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Это один из новейших и самых элитных родов сил в составе украинского войска, бойцы которого часто выполняют самые сложные и опасные миссии.

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Большинство операций "Стальных волков" остаются засекреченными и могут быть обнародованы для широкой общественности только после окончания войны. К празднику OBOZ.UA рассказывает о пяти известных удачных операциях воинов Сил спецопераций за время полномасштабного вторжения, наводящих ужас на российских захватчиков.

Оборона Киева

Спецназовцы ССО в составе Сил обороны Украины помогали удержать Киев в первые дни масштабного российского нашествия. К моменту вторжения основной состав Сил спецопераций уже был готов к боям, рассказывает воин 3-го отдельного полка спецназначения "Арей", который служит в ВСУ более 25 лет.

От его подразделения был привлечен один отряд, разделенный на две тактические группы. Каждая действовала на правом и левом берегах Днепра.

"Задачи, которые выполняли совершенно разные тактические группы – это засады, минирование вероятных маршрутов, нанесение огневого поражения, минирование мостов, переправ, уничтожение и наведение артиллерии, корректировка ударов Байракторов", - говорит "Арей".

Тактическая группа "Медоед", созданная именно 24 февраля 2022 года, начала боевой путь в окрестностях Киева. Ее командир Михаил по обороне столицы больше всего запомнил эпизод в селе Мощун, когда напротив стояли вражеские десантники:

"Наша артиллерия из-за местности не могла ее (российскую переправу. – Ред.) нормально накрыть. Поэтому им там удалось в определенный день переправить в роту своих штурмовиков, и, собственно, такое было, что мы уже были в одной деревне: они снизу, мы сверху. Может, человек десять, им там удалось переправиться через реку, уже вплавь просто оставили там, внизу, а сами убегали".

Удержать Киев удалось, в частности, благодаря географическим особенностям, а именно на реке Ирпень, считает Михаил. Тогда военные вместе с местными жителями взорвали дамбу на Козаровичах, чтобы поднять уровень воды – идея "была гениальной".

"Киевское море пошло в русло Ирпеня и затопило там. Если река Ирпень при своей жизни была максимум три метра шириной, то после разлива это стало море шириной до полукилометра. Вот их (оккупантов. – Ред.) и остановило", – рассказал командир группы.

Создание плацдарма в Крынках

В августе 2023 года защитники Украины провели сверхсложную и успешную боевую десантную операцию на Днепре, благодаря которой на левом берегу Херсона удалось создать тактический плацдарм в районе населенных пунктов Крынки и Казачьи Лагеря. В ней участвовали подразделения ГУР, ССО и ТРО.

Так, после подрыва 6 июня 2023 года оккупантами дамбы Каховской ГЭС многие мины, представлявшие наибольшую опасность для подобных рейдов, снесло или укрыло песком. Это дало шанс проделать операцию, рассказал командир спецподразделения ГУР "Шаман".

Распределившись уже на левом берегу Днепра, защитники уничтожали противника и миновали логистический путь на Казачьи Лагеря. Впоследствии выяснилось, что российские военные совсем не разбираются в ситуации, на место приехал начальник разведки десантного полка РФ. Офицеры кафиров пытались выяснить обстановку прямо на линии столкновения, что позволило взять их в плен, в том числе майора Юрия Томова.

Его захватили бойцы 8-го полка ССО. Впоследствии защитники провели умелую информационно-психологическую операцию: инсценировали собственный плен, якобы сам Томов записал и распространил видео об этом "успехе".

"Фейковое видео негативно повлияло на ситуационную осведомленность противника в этом районе и поспособствовало дальнейшим достижениям украинских спецназовцев на только что созданном плацдарме левобережья", – говорит "Шаман".

Украинские воины держали плацдарм в Крынках до конца июня 2024 года, когда Силы обороны Украины отошли из поселка, сейчас бои продолжаются на островах неподалеку.

Боевые действия на Донетчине

При наступлении противника на Авдеевском направлении стояла задача не допустить врага к коксохимическому заводу. Удачные отработки по позициям окупантов были, но в большинстве своем обстрелы имели целью оказать психологическое давление на врага, вспоминает воин 3-го ОП СпП Сергей.

"Противника было очень много, а винтовка просто перегревалась так, что в прицел ничего видно не было. Тепловизионный прицел просто засвечивался", – говорит он.

Командир 3-го ОП СПП Александр "Бонд" рассказал, рассказывает, как в 2022 году оккупанты сосредоточили более 12 батальонных тактических групп возле Старомлиновки, чтобы наступать в направлении Великой Новоселки. ВСУ должны были максимально быстро заминировать местность и подготовляться к наступлению.

"При грамотной работе, при первом наступлении почти три батальонные тактические группы в течение нескольких часов были уничтожены. И в течение еще где-то недели мы их всех искали по посадкам, пленили. Тогда в плен мы брали 30-40 человек за раз. Даже не было места, где их всех разместить", – говорит "Бонд".

Затем следовало опросить всех пленных, проанализировать удачные и неудачные моменты операции, оценить наступательную способность врага, чтобы при дальнейшем планировании командования обладало наиболее полные данные. По словам Бонда, у пехотинцев очень часто нет ни соответствующего опыта, ни времени резюмировать наступление после его завершения. А одной из главных задач спецназовцев является своевременный анализ работы противника.

Уничтожение вражеской техники

В составе Сил обороны воины ССО ведут эффективную работу по уничтожению российской военной техники. В частности, в июне 2024 года впервые за время войны они поразили новейшую станцию связи оккупантов Р-416ГМ.

Армия РФ взяла этот комплекс на вооружение в 2018 году. Передвижная станция разработана для повышения эффективности работы подразделений радиорелейной связи в полевых условиях, рассказали в ККомандовании ССО утром 13 июня.

В ССО добавили, что нанесли удар "одной из новейших разработок".

Кроме того, в июле 2024 года во время одной из миссий операторы 73-го морского центра ССО с помощью БПЛА уничтожили 15 лодок врага на Херсонском направлении.

Лодки обнаружили во время разведки. По плавсредствам отработали дроны с системой сброса. На опубликованных кадрах видны пожары и затопленные лодки окупантов.

Подрыв оккупированной добывающей платформы в Черном море

В феврале 2024 года группе 73 морского центра ССО удалось заминировать и подорвать у побережья Крыма оккупированную добывающую платформу в Черном море.

Операция под названием "Цитадель" проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ ночью.

Как рассказали в командовании ССО, согласно разведданным, РФ использовала одну из добывающих платформ для усиления работы иранских беспилотников Mohajer-6, установив на ней оборудование, увеличивающее дальность и радиус их работы.

Сами дроны враг использовал для ведения разведки и последующей нанесения ударов "Шахедами" по объектам критической инфраструктуры юга Украины.

Также на платформе Россия установила РЛС обнаружения надводных объектов "Нева-Б", посредством которой контролировала ситуацию в северо-западной части Черного моря.

После проведения специальных действий и зачистки объект был заминирован. Боевая группа отошла на безопасное расстояние и подорвала платформу.

"В результате захвачено важное оборудование противника и взорвана мачта с антенной. Удачно проведенная спецоперация обеспечила более безопасное передвижение кораблей и ограничила возможности врага в северо-западной части Черного моря", – заявили в ССО.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 июля по случаю Дня ССО обнародовал видео боевой работы спецназовцев в официальном Telegram-канале.

"Самые горячие участки фронта. Самые важные боевые операции. Самые ответственные задачи. О работе воинов Сил специальных операций сейчас не можем много говорить, но это всегда результаты, которые укрепляют Украину и ослабляют российских оккупантов. Спасибо всем, кто защищает наше государство и приближает победу! С Днем Сил специальных операций! – написал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Великобритании в день ВМФ РФ, когда российский диктатор Владимир Путин произносил торжественую речь в Санкт-Петербурге, отметили инновационные военно-морские технологии Украины, благодаря которым Черноморский флот лишился трети своих кораблей.

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