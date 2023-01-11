Энергетики ДТЭК Ахметова работают днями и ночами, чтобы восстановить энергосистему после ракетных ударов — The Times

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова делают все возможное для скорейшего возобновления энергосистемы после российских ракетных атак, пишет британское издание The Times.

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Журналисты британского издания посетили теплоэлектростанцию, которая неоднократно подвергалась нападениям со стороны России, но все еще производит электроэнергию, хотя и со значительно меньшей мощностью из-за значительных разрушений.

"Мы работаем день и ночь, чтобы все починить и запустить в работу после атак. Спим по несколько часов. Все готовы работать круглосуточно, чтобы сохранить электроснабжение" - цитирует издание слова одного за работников ТЭС ДТЭК, которая неоднократно подвергалась террористическим ракетным ударам.

Несмотря на все российские атаки, Украине удалось избежать апокалиптического сценария тотального энергетического коллапса в крупных городах.

Это стало возможным благодаря героическому труду тысяч энергетиков по всей Украине, отмечает The Times.

Напомним, с октября россия массово атакует объекты энергетической инфраструктуры. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Из-за этого в энергосистеме возник значительный дефицит мощности, из-за чего государственное Укрэнерго вынуждено применять графики отключения света.