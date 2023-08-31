ЕС должен дать Украине все, что ей нужно для победы, – глава МИД Литвы

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что европейские союзники должны обеспечить Украину всем необходимым вооружением, чтобы она смогла победить Россию. Медлительность или слишком малочисленные поставки дорого обойдутся не только украинской стороне, но и всему континенту, привыкшему к стабильности и демократии.

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Об этом политик рассказал в интервью изданию Euroactiv. Победа – это тяжелый процесс, включающий много этапов, операций, развивающийся в нескольких пространствах, включая воздушное и морское.

"Если украинцы говорят, что им нужны ракеты большого радиуса действия, мы должны доставить такие ракеты. Если они говорят, что им нужно больше бронированных машин, то нужно доставить такие машины. Мы должны поставлять все, что можем", – считает он.

Ландсбергис указал на риски промедления международных партнеров Украины. Видимо, если сейчас Запад не снабжает украинские Силы обороны достаточными средствами, он не считает ситуацию по-настоящему угрожающей.

"Если войска ВСУ не могут двигаться достаточно быстро, некоторые могут сказать: "Жаль, теперь Киеву придется вести переговоры". Мы не должны попасть в эту ловушку. Давайте четко понимать: если Украина не победит, то это будет стоить дороже для всех. Это дорого обойдется Армении, Молдове, Украине, Грузии, возможно, даже нам, странам Балтии и полякам", – заключил литовский дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы МИД Кулебы, после согласия союзников передать Украине американские истребители F-16 Киев заинтересован и в других моделях. В частности, речь идет о многоцелевых истребителях французского производства Rafale.

Это многоцелевой истребитель поколения 4+, разработанный компанией Dassault Aviation. Работа над ним началась еще в конце 70-х, когда Запад задумался о создании единого европейского самолета.

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