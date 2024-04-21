ЕС готовит собственное решение по военной помощи Украине, заседание уже в понедельник – Politico

Европейские лидеры высоко оценили принятие в США пакета военной помощи Украине на $60,8 миллиарда. В то же время некоторые предупредили, что Киеву крайне нужна и дополнительная поддержка со стороны Европы накануне, как они ожидают, жестокого наступления войск РФ в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает издание Politico. По его данным, перед выходными европейские союзники по НАТО пообещали активизировать поставки украинским силам готовых систем противовоздушной обороны.

"Я приветствую, что Палата представителей США одобрила новый новый пакет помощи Украине. Украина использует оружие, предоставленное союзниками по НАТО, чтобы уничтожить российский боевой потенциал. Это делает всех нас более безопасными в Европе и Северной Америке", – написал в соцсети генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Со своей стороны некоторые европейские лидеры воспользовались голосованием США, чтобы призвать Европу не успокаиваться и не терять импульс сейчас, пока Киев еще ждет поступление новой американской поддержки.

"Надеюсь, это голосование побудит всех союзников пересмотреть свои составы и сделать больше", – сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем добавил, что сейчас также пора помнить, что ЕС теперь увеличит и собственное производство вооружения, боеприпасов и поставок, чтобы помочь Украине на долгосрочной основе.

"Сегодняшнее голосование показывает необходимость этого. Мы также должны проделать свою домашнюю работу", – добавил он.

Его чешский коллега Ян Липовский повторил это мнение, сказав: "Европа тоже должна сделать больше. Наши колебания и нерешительность по эффективной поддержке Украины только побуждают Кремль к дальнейшей агрессии, которая стоит еще больше жизней".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже приветствовала законодательный шаг США, сказав: "Это день оптимизма для Украины и европейской безопасности".

По данным Politico, решающее испытание для Европы состоится в понедельник, 22 апреля, когда 27 министров иностранных дел ЕС соберутся в Люксембурге, чтобы спланировать предстоящую военную помощь Киеву. Планируется, что к дискуссии виртуально присоединятся министры иностранных дел и обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры европейских стран назвали четким сигналом для Кремля то, что в Палате представителей США наконец-то проголосовали относительно дальнейшего оказания помощи Украине. Некоторые политики заявили, что Европейский Союз также должен предоставить большую помощь Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

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