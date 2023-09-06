ЕС может удвоить производство снарядов, чтобы помочь Украине: подробности

ЕС готов вдвое увеличить производство артиллерийских боеприпасов. Европейская промышленность успешно решает первоначальные трудности, чтобы нарастить производство и помочь Украине.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg. Так, ЕС пытается ускорить производство 155-мм артиллерийских снарядов как для поставки Киеву, так и для пополнения своих собственных запасов.

"Мы видим, что европейские промышленные мощности выросли, так что это положительная тенденция. Видимо, до конца года – или в начале следующего года – мы сможем производить почти вдвое больше, чем производили в Европе годом ранее", – подчеркнул он.

Как отмечается, ограниченные расходы на оборону на протяжении многих лет оставили оборонную промышленность Европы недостаточно готовой к быстрому расширению производства после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

Министр обороны Эстонии не конкретизировал объемы, которые, вероятно, будут достигнуты в отрасли, но в политическом документе Эстонии, разосланном государствам-членам этого года, отмечается, что блок имеет мощность для производства около 300 тысяч снарядов в год.

Удвоение этой цифры будет означать производство до 600 тысяч снарядов к концу этого года и этот объем производства продолжит расти. Источник, обладающий информацией об этой ситуации, сообщил, что в следующем году мощность, вероятно, достигнет 1 миллиона снарядов.

В то же время ЕС отстает от своего обещания послать Украине 1 миллион снарядов к февралю – план, принятый ранее в этом году на основе предложения Эстонии. В настоящее время блок ЕС потратил примерно половину из 2 миллиардов евро, выделенных на эти усилия, но поставил в Украину лишь около 224 тысяч снарядов и 2300 ракет из своих запасов.

Так, Певкур призывает страны подписывать контракты с оборонными компаниями для дальнейшего увеличения объемов производства.

"Мы должны использовать все возможности, чтобы добиться этого 1 миллиона выстрелов для Украины", – подчеркнул эстонский министр.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила от партнеров пособия на сумму 100 миллиардов долларов. Только от Соединенных Штатов Украина получила более 50 миллиардов долларов, и эта сумма приближается к 60 миллиардам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!