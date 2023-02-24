Еще больше ПВО для Украины: Швеция передаст системы IRIS-T и Hawk

У Украины появится еще больше систем противовоздушной обороны. Зенитно-ракетные комплексы IRIS-T и Hawk нашей стране передаст Швеция.

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Об этом в пятницу, 24 февраля, заявил государственный министр Ульф Кристерссон, сообщает SVT. Отмечается, что Швеция направит в Украину две системы ПВО.

"Швеция также поставит зенитные комплексы Hawk и Iris T", – отметил Кристерссон.

Кроме того, Стокгольм хочет передать в общей сложности десять танков Type 2A6 и 2A5 Leopard для планового оснащения двух украинских танковых батальонов.

"По инициативе Германии и после обсуждений в том, что мы называем семейством Leopard, мы решили поставлять шведские фургоны Leopard 2 time в Украину в тесном сотрудничестве не в последнюю очередь с Германией", – добавил Кристерссон.

Напомним: ранее в Швеции заявили о подготовке передачи военной помощи Украине, которая борется с российской агрессией. Воинам ВСУ поступят десятки БМП и артиллерийские установки Archer, которые эксперты называют точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов.

В середине декабря правительство Швеции приняло девятый пакет военной помощи Украине – на 50% больше предыдущего. Он содержал средства противовоздушной обороны, снаряжение для еще одного вида ПВО, а также зимнюю амуницию для украинских военных.

С началом 2023 года Швеция назвала военную поддержку Украины одним из приоритетов председательства в Европейском Союзе. Там подчеркнули, что единство стран-партнеров является ключом к безопасности, устойчивости и процветанию ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук впервые показал немецкий зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Именно он защищает украинского небо от российских атак.