''Все его ракеты попали в цель'': командующий Воздушными силами впервые показал немецкую IRIS-T и рассказал о работе ПВО. Видео

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук впервые показал немецкий зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны IRIS-T. Именно он защищает украинского небо от российских атак.

Видео дня

Установку Олещук показал украинскому ведущему Дмитрию Комарову в рамках съемок документального проекта "Год". Военнослужащий также рассказал о ее работе, отметив, что все ее ракеты попали в цель (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса IRIS-T. С 51 ракеты, выпущенной этим ЗРК, все попали в цель. Все! Эффективность ЗРК – единица", – рассказал Олещук.

ЗРК расположен в полевых условиях. Он прикрыт маскировочной сеткой.

"Друзья, это уникальная возможность – увидеть IRIS-T. Тот самый, который спасает нас", – подчеркнул Комаров.

Он акцентировал, что на видео нет ничего, что враг может использовать в своих целях.

"Кадры публикуются с разрешения военного командования", – добавил ведущий.

Отметим, IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) – зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО малого и среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет.

Такая военная техника есть на вооружении девяти европейских стран. Стреляет ракетами, стоимость которых оценивается в 400 тыс. евро за штуку, с инфракрасной головкой самонаведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко сказал, что зенитный ракетный комплекс IRIS-T показал поразительные результаты в защите неба над Киевщиной от российских ракетных атак. Это вооружение Украине передала Германия.

Также сообщалось, что первый из четырех обещанных немецких ЗРК IRIS-T наши Вооруженные силы получили в октябре 2022 года. Во время первого боевого крещения в Украине эта система ПВО сбила 100% целей.

20 января министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал весенний пакет военной помощи Украине от ФРГ на сумму свыше €1 млрд. Заявлялось, что туда войдут 40 БМП Marder, семь зенитных САУ Gepard, дополнительные управляемые ракеты IRIS-T и еще один такой зенитно-ракетный комплекс.

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен заявляла, что передача Берлином системы противовоздушной обороны IRIS-T стала положительным примером для других международных партнеров. После этого они охотнее стали передавать Киеву свои системы ПВО.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что Украина получит еще три зенитных ракетных комплекса IRIS-T от Германии. Одна такая система, по его словам, может защитить большой город.

В середине февраля стало известно, что защиту украинского неба усилят еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии. Их поставка запланирована в ближайшие месяцы.