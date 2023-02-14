Германия поставит Украине еще две системы ПРО IRIS-T: названы термины

Защиту украинского неба усилят еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM от Германии. Их поставка запланирована в ближайшие месяцы.

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Это подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус 14 февраля в комментарии журналистам в Брюсселе (Бельгия), где проходит саммит "Рамштайн-9", передает официальный сайт НАТО. Политик пообщался со СМИ перед началом встречи.

Более конкретные сроки, когда Берлин отправит зенитно-ракетные комплексы, глава немецкого министерства обороны не назвал.

"В течение следующих месяцев. Но это зависит в том числе от логистических возможностей оборонной индустрии", – сказал он.

Напомним, что первый из четырех обещанных немецких ЗРК IRIS-T наши Вооруженные силы получили в октябре 2022 года. Во время первого боевого крещения в Украине эта система ПВО сбила 100% целей.

20 января Писториус анонсировал весенний пакет военной помощи Украине от ФРГ на сумму свыше €1 млрд. Заявлялось, что туда войдут 40 БМП Marder, семь зенитных САУ Gepard, дополнительные управляемые ракеты IRIS-T и еще один такой зенитно-ракетный комплекс.

Посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен заявляла, что передача Берлином системы противовоздушной обороны IRIS-T стала положительным примером для других международных партнеров. После этого они охотнее стали передавать Киеву свои системы ПВО.

Как писал OBOZREVATEL:

– В штаб-квартире НАТО в Брюсселе стартовало заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", организованное США. Более детально о саммите можно почитать в нашем материале по ссылке.

– Перед началом заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует прекращать вторжение, а наоборот готовится к "новым наступлениям и новым атакам".

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