'Критическое время для нашей безопасности': Столтенберг заявил, что Путин готовит новые атаки, и призвал дать Украине больше боеприпасов

Президент РФ Владимир Путин готовит новые атаки против Украины, поэтому Запад должен рассмотреть пути предоставления Украине немедленной военной помощи, в частности, боеприпасов. Именно эта тема станет главной на встрече в формате "Рамштайн" 14 февраля.

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С соответствующим заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с прессой перед началом двухдневного заседания министров обороны НАТО в Брюсселе, передает "Укринформ". По его словам, встреча проходит "в критическое время для нашей безопасности".

Столтенберг напомнил, что на следующую неделю приходится годовщина "ужасной войны" – российского вторжения в Украину.

"Мы не видели никаких признаков того, что президент Путин готовится к миру. То, что мы видим, противоположно. Он готовится к большей войне, к новым наступлениям и новым атакам. Тем более важно, чтобы союзники и партнеры по НАТО предоставили больше помощи Украине", – сказал генсек.

Он добавил, что во вторник в Брюсселе при лидерстве США Контактная группа рассмотрит срочную необходимость увеличения военной поддержки Киева.

"Мы должны предоставить больше боеприпасов, увеличить производство и укрепить нашу оборонную промышленность, чтобы быть способными предоставлять необходимое количество боеприпасов для Украины, а также пополнить наши собственные запасы", – сказал Столтенберг.

Правительства Альянса согласуют новые долгосрочные инструкции, чтобы укрепить оборону НАТО. Это особо важно в мире, где разворачивается все больше конкуренции, и который становится опаснее в то время, когда в Европе идет полномасштабная война, отметил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, союзники рассмотрят пути усиления защиты критической инфраструктуры, в том числе подводной, поскольку, как выяснилось, подводные кабели и трубопроводы уязвимы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 февраля в Бельгии стартовала девятая встреча в формате "Рамштайн". На ней будут обсуждать вопросы предоставления Украине бронетехники, дальнобойных ракетах и истребителей.