Еще один близнец Мариуполя: в сети показали страшное видео Мирнограда

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
687
Ожесточенные бои сейчас идут на Покровском направлении, где россияне направили усилия на захват двух городов – Покровска и Мирнограда. Оба населенных пункта оккупанты постоянно беспощадно обстреливают, методично сравнивая их с землей.

В сети показали, как выглядит сейчас изуродованный Россией Мирноград: этот город в Донецкой области все больше напоминает разрушенный в 2022-м оккупантами Мариуполь. Жуткие кадры, снятые с помощью БпЛА, показал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Россия превращает Мирноград в руины

Андрющенко опубликовал видео, на котором зафиксированы страшные последствия российских ударов по Мирнограду.

Город выглядит полностью мертвым. На снятых с помощью БпЛА кадрах не видно ни одного уцелевшего жилого дома: только серые руины.

Андрющенко напомнил: именно это делают россияне на украинской земле – в частности, и в Донецкой области, которую, по словам российского диктатора Владимира Путина, оккупанты пришли "освобождать".

"Мирноград. Еще один разрушенный россиянами город, который они пытаются "освободить". Все картины российского "освобождения" одинаковы. Если не называть город – все как близнецы Мариуполя", – отметил глава Центра изучения оккупации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее в сети показали, как выглядит сейчас "Азовсталь" в Мариуполе. Важнейшее до полномасштабного вторжения РФ для жизни города и региона предприятие сейчас разрушено. То, что не сгорело в огне и не было уничтожено бомбардировками – мародерят россияне.

