Сплошные руины: в сети показали, как выглядит сейчас 'Азовсталь' в Мариуполе. Видео

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области силовики оккупационной Росгвардии обыскали руины металлургического комбината "Азовсталь". Основной целью таких мероприятий заявлен "поиск боеприпасов".

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета. Также появилось соответствующее видео с вражеских информ-ресурсов.

На обнародованных кадрах можно увидеть руины завода, который в довоенном Мариуполе был одним из центров развития города и всего региона.

"Захватчики побывали в подвалах "Азовстали", где скрывались украинские защитники и гражданские от российских бомбардировок", — говорится в сообщении, и добавляется, что за почти четыре года завод продолжает оставаться в руинах.

В частности, в горсовете Мариуполя отмечают, что назначенная псевдо-администрация боевиков "ДНР" неоднократно выдвигала разное видение будущего "Азовстали": от индустриального парка до создания на его территории "музея космонавтики".

Однако, как сообщается, пока ни одна из инициатив не была реализована. Недавно стало известно, что в "ДНР" создали фиктивную фирму, "Единый экологический оператор", которой планируют передать утилизацию и демонтаж меткомбината.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты планируют снести десятки домов в центре Мариуполя для того, чтобы построить торговый центр и квартиры под ипотеку, разозлив горожан.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе ежедневно умирает около 20 человек, что составляет более 600 смертей в месяц и более 7 тыс. в год. К примеру, в 2022–2023 годах в Мариуполе умирало около 350–400 человек в месяц. Сейчас эта цифра выросла почти вдвое.

