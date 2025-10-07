'Не вписались в план': оккупанты хотят снести десятки домов в центре Мариуполя, люди возмущены

В оккупированном Мариуполе россияне планируют снести десятки жилых домов в центре города. Вместо этого захватчики хотят построить там торговый центр и квартиры под ипотеку.

Местные жители возмущены такими действиями, но так называемая местная власть никак на это не реагирует. Детали сообщили в Мариупольском городском совете.

Россияне хотят оставить мариупольцев без крыши над головой

Жители дома на улице Куинджи, 59 крайне недовольны решением властей, поскольку их дом, который восстанавливали почти три года после российской блокады, внесли в список на снос. Людям сообщили, что их жилье якобы не соответствует плану "перспективного развития территории".

Жители говорят, что рассчитывали вскоре вернуться в свои отремонтированные квартиры, однако теперь не понимают, почему снова оказались перед неопределенностью.

"Были вложены миллионы в восстановление, чтобы вернуть нам жилье, и это все пойдет прахом? Ради чего? Ради удовлетворения чьих-то интересов?" – говорится в сообщении местных жителей.

Такая же участь постигла и жителей частного сектора, расположенного за домами по улице Куинджи. Мариупольцы собственными силами восстанавливали свои дома после российских обстрелов, вкладывали личные средства, но теперь оккупационные власти планируют снести весь район.

"Приходят и заявляют "мы вас будем сносить"! А на месте хотят строить ТЦ и, конечно же, ипотечные квартиры!" – пишут в местных пабликах жители Мариуполя.

На обращения людей так называемая городская администрация не реагирует. В соцсетях отмечают, что нынешняя власть даже не отчитывается перед населением, ведь ее никто не выбирал.

"Мэров сейчас не выбирают. Ставят сверху тех, кто будет делиться вовремя с теми, кто поставил, и лоббировать их интересы", – отметили горожане.

Напомним, ранее стало известно, что в Мариуполе захватчики планируют сровнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет снести в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мариуполе ежедневно умирает около 20 человек, что составляет более 600 смертей в месяц и более 7 тыс. в год. К примеру, в 2022-2023 годах в Мариуполе умирало около 350-400 человек в месяц. Сейчас эта цифра выросла почти вдвое.

