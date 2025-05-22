Вместо восстановления: оккупанты хотят снести около 10 тыс. частных домов в Мариуполе. Фото и видео

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские захватчики планируют сровнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями.

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Центр изучения оккупации отметил, что наибольшее количество зданий противник хочет снести в Левобережном и Центральном районах города. Приморский и Кальмиусский – последние в очереди.

"Вместо того чтобы помочь людям восстановить их жилье, захватчики нашли более легкий путь – все разрушить", – возмутились представители Мариупольского горсовета в Telegram-канале.

Оккупанты полностью уничтожат большинство домов на одной из старейших исторических улиц – Торговой. Вместо жилищ мариупольцев планируется ипотечное строительство для россиян.

По предварительным данным, во время российской блокады Мариуполя более 38 тысяч частных домов были повреждены и 6,5 тысячи разрушены полностью.

Как писал OBOZ.UA, в мае этого года в оккупированном Мариуполе заметили большое количество российских силовиков. Противник перебросил в город дополнительные подразделения Росгвардии, ОМОНа и военной полиции.

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