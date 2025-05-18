В оккупированном Мариуполе заметили большое количество российских силовиков. Противник перебросил в город дополнительные подразделения Росгвардии, ОМОНа и военной полиции.

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Об этом в Telegram сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Это связано с недавним побегом 10 россиян с полигона вблизи Ростова-на-Дону.

Это произошло 8-9 мая, среди дезертиров убийцы, грабители и наркоторговцы, которые решили подписать контракты с минобороны РФ, чтобы выйти из тюрьмы. За несколько дней до отправки на войну против Украины они взяли отпуск за свой счет и сбежали с полигона.

Четырех беглецов уже схватили, однако остальные до сих пор в розыске. На территории оккупированной РФ части Донецкой области тоже начали поисковые мероприятия.

А позже стало известно о еще одном инциденте на оккупированной территории Украины. В Бердянске на Запорожье убили 7-летнюю Ангелину Беспалько.

Вечером 16 мая девочка пошла гулять во двор возле дома №154 на улице Кабельщиков. На следующий день ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в лесополосе вблизи завода "Азовкабель".

"Судя по всему ситуация гораздо серьезнее, чем казалась. Русня себя и своих может убивать до бесконечности, но. Мариупольцы и все украинцы в оккупации. Будьте осторожны. Беглецы опасны. Здесь тот случай, если увидите услышите о них – сдавайте полицаям. Берегите себя. Нам еще возвращать и возвращаться вместе!" – написал Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA, на Херсонщине произошло показательное дезертирство: 12 российских военных сбежали с передовой. Воины оставили оружие, форму, личные вещи и скрылись в неизвестном направлении, переодевшись в гражданское.

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