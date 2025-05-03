В Херсонской области произошло показательное дезертирство: 12 российских военных сбежали из передовой. Воины оставили оружие, форму, личные вещи и скрылись в неизвестном направлении, переодевшись в гражданское.

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Об этом сообщает движение сопротивления "АТЕШ", ссылаясь на своего агента из рядов ВС РФ. Отмечается, что оккупанты просто не видели другого шанса выжить, кроме как убегать с фронта.

"Агент движения "АТЕШ" из числа военнослужащих ВС РФ сообщает о бегстве 12 сослуживцев в одном из прифронтовых районов Херсонщины. Все они самовольно оставили передовые позиции и скрылись в неизвестном направлении, видимо, не видя другого способа сохранить себе жизнь", - говорится в сообщении.

Покинув оружие, форму и личные вещи, дезертиры переоделись в гражданское – вероятно, пытаясь слиться с местным населением.

Российское командование уже объявило тревогу по части, начаты массовые допросы. Пропавших активно разыскивают по всей временно оккупированной территории.

Интересный момент – среди дезертиров оказался гражданин Молдавии, представитель гагаузского меньшинства. Его завербовали из-за теневого военкомата, работающего в Гагаузии. Это еще один пример того, как Россия целенаправленно мобилизует жителей беднейших регионов и национальных меньшинств, превращая их в пушечное мясо.

Ранее сообщалось, что в Российской Федерации разыскивают шесть военных армии оккупанта. Все они оставили свои позиции на Курщине и скрылись.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее проект "Хочу жить" обнародовал поименные списки оккупантов, которых в РФ официально записали в дезертиры. Однако во время проверки списков выяснилось, что в нем также есть погибшие и пропавшие без вести, которых разыскивают их родные.