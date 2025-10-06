'Это просто геноцид': в оккупированном Мариуполе бешеный скачок смертности, озвучены цифры

Во временно оккупированном Мариуполе ежедневно умирает около 20 человек. Это – более 600 смертей в месяц и более 7 тысяч в год. Такой скачок смертности в городе фиксируют местные источники, и это вызывает шок даже среди тех, кто уже видел войну вблизи.

По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, который опубликовал данные в своем Telegram-канале, еще в 2022–2023 годах в Мариуполе умирало около 350–400 человек в месяц. Сейчас эта цифра выросла почти вдвое.

Сравнение, от которого стынет кровь

Для понимания масштабов трагедии: в первую волну COVID-19, когда система здравоохранения по всей стране едва выдерживала, в Мариуполе фиксировали максимум 150 смертей в месяц при населении в 500 тысяч человек. Теперь – в городе, где осталось менее 100 тысяч жителей, смертность в четыре раза выше.

"Это просто геноцид. Этому нет ни оправдания, ни объяснения", – отметил Андрющенко. По его словам, условия жизни под оккупацией, отсутствие медицинской помощи, антисанитария и полная изоляция города создали смертельно опасную среду для гражданского населения.

Подтверждение даже со стороны коллаборационистов

Информацию подтвердили и люди, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Среди них – коллаборационист Ваня "Бровеносец" Чушикин, который, по словам Андрющенко, "не склонен преувеличивать или приукрашивать данные". Сам факт, что даже такие фигуры признают катастрофический уровень смертности, лишь усиливает доверие к приведенным цифрам.

Мариуполь, который когда-то был мощным индустриальным и культурным центром на Азовском побережье, сейчас превращается в город-призрак. Люди выживают без больниц, без лекарств и без надежды.

