Оккупанты хотят переселить на захваченные территории Украины участников "СВО": обещают по гектару земли

Россия планирует заселить оккупированные территории Украины своими военными, выделяя им бесплатные участки. Такую инициативу поддержал Путин во время встречи с представителями партии "Справедливая Россия – За правду".

Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на данные российских СМИ. В частности, речь идет о предоставлении по гектару земли в оккупированном Мариуполе для участников "специальной военной операции".

Идею заселения озвучил лидер партии Сергей Миронов, который предложил Путину расширить программу переселения военных на захваченные территории. Диктатор РФ поддержал инициативу, отметив, что в некоторых регионах подобные решения уже внедряются.

Оккупационные власти активно реализуют политику демографической замены, переселяя в Мариуполь жителей из разных регионов РФ. В городе строят ипотечное жилье для россиян, тогда как местным жителям не возвращают разрушенное или украденное жилье.

Квартиры, ранее принадлежавшие мариупольским семьям, которые вынужденно покинули город из-за войны, передают переселенцам из России. Таким образом Кремль пытается изменить национальную структуру города и закрепить свое присутствие на оккупированной территории.

Напомним, Россия намерена упростить переселение жителям временно оккупированных ею территорий Донецкой и Луганской областей. Соответствующий проект указа разработало Министерство внутренних дел РФ. Реализовать его намерены в рамках "программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом", которую инициировал президент страны-агрессора Владимира Путина.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году программой добровольного переселения соотечественников в Россию воспользовалось рекордно малое количество людей. Мигрантофобские паблики завалены сообщениями из-за того, что "возвращаются" в Россию преимущественно представители стран Средней Азии, а вот "ментально близкие" украинцы почему-то нет.

