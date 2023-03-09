Если армия Путина возьмет Бахмут, она упрется в стену: Селезнев озвучил прогноз

Если российские оккупационные войска возьмут под контроль город Бахмут в Донецкой области, их продвижение дальше будет фактически заблокировано. Они упрутся в линию обороны украинской армии.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Владислав Селезнев. "Дальше они упрутся в линию оборонительных рубежей и позиций украинских Сил обороны ближе к Часовому Яру", – уточнил он.

"Мы видим, что они взяли под контроль Красную гору, но дальше в сторону Славянска идти не могут. Слишком они опустошены, слишком серьезные потери понесли и слишком серьезные оборонительные укрепления находятся дальше по трассе Е40 в направлении на Славянск", – уточнил эксперт.

По его прогнозам, если захват Бахмуте произойдет, об этом "громко протрубит" кремлевская пропаганда, "рассказывая о неимоверно большом значении фактически стертого с лица земли города". Вместе с тем Кремль сосредоточиться на накоплении ресурсов, которых катастрофически не хватает.

"Во-первых, у них крайне серьезные потери и в живой силе, и в технике. Во-вторых, время года сейчас такое, что полями путинские войска продвигаться не могут. Гусеничная техника в этих полях будет просто застревать", – убежден Селезнев.

"Использовать дороги с твердым покрытием они могут, но их не так много. И украинские артиллеристы работают достаточно четко для того, чтобы на этих дорогах превращать путинские танки в груды сгоревшего металла", – спрогнозировал он.

Полную версию интервью с Владиславом Селезневым скоро читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, по оценкам Института изучения войны (ISW), гипотетический захват Бахмута откроет для оккупационных войск две дороги – в сторону Константиновки и в сторону Славянска. Но враг сможет воспользоваться лишь одной из них, поскольку его возможности крайне ограничены.