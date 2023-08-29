Если больного сочли 'пригодным': как обжаловать заключение ВВК во время мобилизации в Украине

В Украине иногда бывают случаи, когда больного признают "пригодным" к военной службе. В случае если лицо, у которого действительно есть проблемы со здоровьем, столкнулось с такой ситуацией, оно имеет право обжаловать это решение.

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В частности, военнообязанный может обратиться в военно-врачебную комиссию высшего уровня, после чего обжаловать заключение ВВК в суде. Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец в интервью ТСН.

Как отметил адвокат, сейчас есть значительное количество случаев, когда лиц с болезнями признают "пригодными" к военной службе. В частности, такую ситуацию частично повлекло и то, что ранее существовал другой приказ Министерства обороны, по которому многих исключили из военного учета. Однако сейчас под видом того, что соответствующий закон был изменен, иногда на военный учет зачисляют и мужчин, у которых есть реальные проблемы со здоровьем. Он отметил, что в таком случае решение ВВК можно обжаловать.

"В случае если лицо попало в такую ситуацию, когда действительно у него есть болезни, однако военно-врачебная комиссия признает его "пригодным", оно может обжаловать это решение в военно-врачебной комиссии высшего уровня, то есть, например, в областной или центральной. Далее лицо может обжаловать это решение уже в суде", – отметил Ростислав Кравец.

Как отметил адвокат, важно также соблюдать установленные сроки. Военнообязанный должен собрать все необходимые медицинские документы, подтверждающие наличие конкретных заболеваний. Если мужчина не согласен с выводами ВВК, следует немедленно подать жалобу в военно-врачебную комиссию высшего уровня.

"Думаю, ВВК областного уровня значительно быстрее рассмотрит вопрос непосредственно пригодности человека. Далее нужно ждать уже решения повторного осмотра", – рассказывает адвокат.

Адвокат подчеркнул, что важно учесть, что даже во время судебного обжалования и подтверждения решения через Военно-врачебную комиссию высшего уровня процесс мобилизации не прекращается. То есть лицо могут направить на службу в воинскую часть.

Напомним, что в Российской Федерации могут произвести вторую волну т.н. частичной мобилизации. В Бурятии, по информации СМИ, она может начаться уже 5 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, будет ли в ближайшее время объявлена новая мобилизация.

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