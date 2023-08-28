'Процесс двигается по плану': Резников сказал, будет ли в ближайшее время объявлена новая мобилизация

В Украине нет необходимости объявлять новую волну мобилизации для увеличения численности военнослужащих. Сейчас у армии еще есть ресурс, поэтому в ближайшее время этот вопрос не будет стоять.

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Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи со СМИ, передает корреспондент OBOZREVATEL. Также он отметил, что уже в середине осени Украина выйдет на более серьезную цифровизацию центров комплектации.

"Нет сегодня потребности объявлять новую мобилизацию для увеличения численности (военнослужащих. – Ред.). То есть у нас еще есть ресурс с точки зрения правового плана, – заявил Резников. – Я не думаю что в ближайшие месяцы будет стоять вопрос об увеличении этой планки. Нам просто нужно двигаться в этом вопросе. Да, мы несем потери, к сожалению. Я не могу вам их назвать, но они кратно меньше чем у русских. Но у нас есть ранения, к сожалению, есть погибшие, поэтому соответственно пополнение потерь это важная история ".

Также Резников заявил, что примерно в середине октября ТЦК получат доступ ко всем государственным реестрам. Сейчас идет стадия подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией. Как отметил министр, это упростит различные бюрократические процессы, а также ТЦК будут иметь информацию о том, кто из мобилизационного резерва доступен и где находится.

Кроме того, министр также рассказал, что в настоящее время в Украине идет процесс обновления кадрового состава в ТЦК.

"У нас сейчас благодаря реакции общественности, активистов, журналистов и родственников серьезно решили заняться центрами комплектации. И сейчас идет обновление кадрового состава", – отметил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении ротаций руководителей областных территориальных центров комплектации и социальной поддержки Вооруженных сил Украины. Они будут уволены, а Офис генпрокурора займется возбуждением уголовных дел на местах, где имели место нарушение и коррупция.

Ранее сообщалось, что мобилизационные мероприятия в Украине продолжаются в плановом режиме, дополнительных предпосылок для усиления призыва нет. В сентябре повестки в первую очередь будут вручать тем военнообязанным, военно-учетные специальности которых нужны на передовой.

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