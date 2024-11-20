'Если бы не Польша, не знаю, смогла бы Украина защититься от России': Дуда высказался о помощи Киеву

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что спустя 1000 дней полномасштабной войны в Украине самой важной задачей по-прежнему остается проведение последовательной и жесткой политики противостояния России. Также он подчеркнул, что мир должен продолжать поддерживать Украину в борьбе с агрессором.

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При этом президент подчеркнул, что без Польши Украина не смогла бы защититься от России. Об этом Дуда заявил на пресс-конференции во время официального визита в Иорданию, сообщает Polska Agencja Prasowa.

Глава государства заявил, что решимость Польши помогла Украине выстоять и продолжать бороться против вооруженной агрессии России. Также Дуда отметил героизм украинских военнослужащих, которые за 1000 дней полномасштабной войны не раз громили оккупантов.

"Если бы не Польша, если бы не наша доброта по отношению к Украине и наша решимость помочь Украине, я не знаю, смогла бы Украина защитить себя. Именно поддержка украинских защитников, прежде всего благодаря их героизму, а также благодаря всей поддержке, которую они получают от мира, позволила им обороняться от российского вторжения в течение тысячи дней и разгромить русских вооруженные силы не раз", – подчеркнул Дуда.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца из-за его телефонного разговора с российским диктатором Путиным. Немецкий политик оправдал этот диалог тем, что преследовал цель подтолкнуть международного военного преступника к диалогу о "длительном мире с Украиной".

Ранее Дуда прокомментировал решение США разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Он заявил, что это может стать решающим моментом в войне.

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