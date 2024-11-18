'Это решение было очень необходимо': Дуда назвал 'потенциально решающий момент' в войне в Украине

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал решение США разрешить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России. Он заявил, что это может стать решающим моментом в войне.

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Об этом сообщает международное информагентство Reuters. Два официальных лица США и источник, знакомый с решением, в воскресенье сообщили о существенном изменении политики Вашингтона в контексте войны в Украине.

"Это решение было очень необходимым... Россия видит, что Украина пользуется сильной поддержкой и что позиция Запада непреклонна и решительна. Это очень важный, потенциально решающий момент в этой войне", – заявил Дуда журналистам.

Он также раскритиковал Германию за ее заявление о том, что она не будет согласовывать свою политику с политикой США, и выразил неодобрение телефонному разговору канцлера Германии Олафа Шольца с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в прошлую пятницу.

"Германия, возможно, ищет возможности, как указывает немецкая пресса, достичь некоего соглашения с Россией, чтобы вернуться к энергетическим контрактам и снова иметь возможность покупать энергоресурсы у России", – сказал Дуда.

"Россия жестоко атакует Украину, а один из лидеров свободного мира, один из лидеров Запада, крупная европейская страна, сильнейшая экономика Европы, ведет переговоры с агрессором. Я абсолютно уверен, что это была ошибка на международном политическом фронте", – подчеркнул он.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также раскритиковал Шольца, заявив, что "никто не остановит Путина телефонными звонками".

Напомним, что ранее президент США Джо Байден после нескольких месяцев упорных запросов дал Владимиру Зеленскому согласие на использование против России американских ракет ATACMS радиусом действия 300 километров.

Отмечается, что это решение принято за два месяца до передачи власти Байденом Дональду Трампу, которого подозревают в желании уменьшить поддержку Украины.

Кроме того, к такому решению присоединились и Великобритания с Францией, также согласовавшие удары своими Storm Shadow и SCULP.

На территории России расположено не менее 250 военных и военизированных объектов, которые могут быть поражены ракетами ATACMS. Среди этих объектов только 17 являются аэродромами, и маловероятно, что российские военные переместили свои средства из остальных 233 объектов.

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