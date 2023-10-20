'Если бы не Путин, была бы атомная война': верующие УПЦ МП отметились скандальными заявлениями и назвали своих 'героев'. Видео

Служители и верующие Украинской православной церкви Московского патриархата на 20-й месяц войны продолжают распространять басни о "Путине-спасителе". Они уверяют, что, если бы не вторжение его армии в Украину, в мире была бы "атомная война".

Более того, своими "героями" сторонники "русского мира" считают одиозных российских деятелей, которые в разные времена тем или иным образом унижали украинцев. Видео с их "доводами" опубликовал Telegram-канал "WARSHAL+" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ребята, если бы не Путин, была бы атомная война!" – заявила на камеру женщина из церкви УПЦ МП.

Она добавила, что считает "героями" советского диктатора Сталина и российских полководцев. К примеру, Суворова, который в XVIII веке подавлял национально-освободительные восстания украинцев и поляков, а еще Жукова, который в период Второй мировой войны и после отличился мародерством и военными преступлениями, как и нынешние оккупанты из РФ.

Видео дня

Другой представитель УПЦ МП желал "царства небесного" одиозному российскому политику Владимиру Жириновскому.

Также этот верующий рассказывал о каком-то месте в Украине, где якобы были "жестокие притеснения" и "жгли беркута".

Напомним, что накануне, 19 октября, депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. За документ в первом чтении проголосовало 267 нардепов, а 15 высказались против – это представители групп "Платформа за жизнь и мир", "Восстановление Украины" и один внефракционный парламентарий. Когда народные избранники обсуждали проект закона, в частности запрещающий деятельность УПЦ МП, в сессионном зале возник скандал, который едва не перерос в драку.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Украины магазин Киево-Печерской лавры на второй год полномасштабной войны продает книгу, которая прославляет Путина. На страницах издания 2018 года российского диктатора называют "благотворителем".

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