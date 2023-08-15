Если бы не Зерновая сделка, Украина смогла бы раньше уничтожать российские корабли, – Свитан

Если бы не Зерновая сделка, Украина могла бы раньше атаковать российские корабли. Поэтому нужно забыть о частичных договоренностях, и обеспечить открытие портов для всех видов товаров.

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Об этом заявил Украинский военный, полковник запаса Роман Свитан.

"Надо о слове "сделка" забывать. Сделка только с дьяволом может быть. Нам нужно максимально открывать порты, и не только для зерна. Какое зерно? У нас, в конце концов, есть что грузить, и у мира есть что у нас покупать. Поэтому - открывать порты", - подчеркнул Свитан.

По его словам, только благодаря существованию Зерновой сделки Кремль смог сохранить свой флот, ведь иначе Украина уже давно начала бы проводить атаки по ее кораблям.

"Хватит с десятка ракет, даже с руки запущенных, чтобы потопить корабль. Сейчас уже поднялся вопрос по производству дронов и систем поражения. А Черное море – это большой рукомойник, из него никуда деться нельзя. Те несколько десятков кораблей, которые у россиян есть, можно затопить за год. И если бы не было этой Зерновой сделки с прошлого года, уже за этот год не было бы черноморского флота. Его просто бы не было, потому что можно было бы по нем работать", - подчеркнул Свитан.

Он уточнил, что для разблокирования портов для всех видов грузов Украина может заручиться поддержкой партнеров.

"Мы будем прикрывать корабли, и натовцы будут прикрывать. Или сами могут прикрывать. "Ллойд" (международная страховая компания - прим. Ред,) может подключить, в конце концов, британскую армию. Это все-таки страховые компании британские. А если подключат британцев, то они будут прикрывать чуть ли не каждое судно. Просто увеличится процент страховых сумм, и не более того", - резюмирован Свитан.

Напомним, Украина совершила атаку на российский корабль "Оленегорский горняк" в крупнейшем торговом порту РФ в Новороссийске. Несколько позже стало также известно об ударе Украины по танкеру SIG, который доставлял горючее российским группировкам в Украине и Сирии. После этого Украина официально сообщила, что 6 крупнейших портов РФ - Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань - опасны для судоходства.

В свою очередь военные эксперты заявили, что атаками на корабли Украина доказала России, что блокировка портов возможна с двух сторон, и поставила агрессору ультиматум: либо Черное море будет разблокировано для всех гражданских грузов Украины и России, либо плавать в нем не будет никто. Это дает Украине мощный рычаг для разблокировки портов для всех видов продукции.