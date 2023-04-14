"Если каждая из стран передаст хоть 10%": эксперт назвал количество самолетов, которое нужно Украине для полного закрытия неба

Для полного закрытия неба над Украиной от российских ракет нашей противовоздушной обороне необходимо по меньшей мере 168 истребителей F-16 . Если каждая страна передаст ВСУ только 10% своих самолетов – получится 300 – такое количество вполне удовлетворит потребности Киева.

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Об этом в эфире национального телемарафона заявил военный эксперт майор запаса Алексей Гетьман. Он отметил, что сейчас мы все ближе к тому, чтобы получить первую эскадрилью указанных истребителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"По некоторым исследованиям, нам нужно, чтобы полностью перекрыть все небо и сделать невозможными ракетные атаки всего 168 F-16. Дания и другие страны мира имеют 3000 таких самолетов. Если каждая из стран передаст хоть 10%, то мы получим их 300 штук и нам их хватит, чтобы властвовать в воздухе и облегчить ситуацию на суше", – пояснил эксперт.

Напомним: ранее украинские пилоты рассказали, что Россия устраивает изощренные ловушки, чтобы устроить засаду украинским истребителям. Каждый день становится все труднее сдерживать российских окупантов, используя устаревшие советские самолеты. Поэтому уже сейчас наша армия остро нуждается в истребителях F-16.

Майор Вооруженных сил Украины Вадим Ворошилов подчеркнул, что россияне постоянно меняют тактику, поэтому боевые действия нестабильны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 12 апреля премьер-министр Украины Денис Шмигаль прибыл в Вашингтон для встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Он призвал Штаты передать нашему государству самолеты-истребители и ракеты большой дальности;

– директор компании Defense Express Сергей Згурец объяснил, что украинские пилоты могут научиться использовать современные американские истребители F-16, которые Украина просит у партнеров за три-шесть месяцев. Этот показатель в несколько раз меньше, чем ранее оценивали в США и НАТО.

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