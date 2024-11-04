'Если не мобилизовать 160 тысяч, мы подписываем капитуляцию': ветеран ВСУ Найем сделал громкое заявление

Адвокат и ветеран Маси Найем раскритиковал подход государства к политике мобилизации. По его мнению, было бы честно сказать: если сейчас к войску не присоединится необходимое количество людей (к примеру, 160 тысяч человек, эту цифру называл ранее секретарь СНБО Александр Литвиненко), то страна окажется перед угрозой капитуляции.

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Эту тему известный правозащитник, который получил ранение на фронте, прокомментировал в интервью LB live. Журналистка спросила его о ситуации с мобилизацией, напомнив о выступлении Литвиненко в Раде. Последний 29 октября заявил, что для укомплектования Сил обороны необходимо 160 тысяч человек.

"Вы верите, что это реально?" – спросила интервьюерка. "При такой низкой ответственности гражданского общества – не верю", – ответил Найем.

Он сказал, что не хочет сейчас выяснять то, кто первый виноват – государство или общество. "Потому что пока мы эти вопросы уточняем, мы проигрываем войну", – объяснил ветеран.

Найем подчеркнул: государство теряет поддержку и снижает мотивацию людей, ставя всех граждан, которые уклоняются от службы, в один ряд с нарушителями.

"Я бы, например, сказал обществу следующее: если вы, 160 тысяч человек, не придете мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну, потому что это же честный ответ. Вы же не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать", – заявил Найем.

Он обратил внимание на необходимость развития поддержки ветеранов, чтобы гражданские понимали, что их ждет после службы или в случае ранения.

Также адвокат считает, что сейчас воины на передовой "полностью выгорели". По его мнению, "честная история" была бы такой: "Не хотите, вам не ценно то, что вы имеете сейчас – просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт упадет".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко высказал мнение, что в Украине нужно провести мобилизацию 500 тысяч граждан. Он считает, что запланированных 200 тысяч призывников будет недостаточно для нужд армии.

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