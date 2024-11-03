Сколько украинцев нужно мобилизовать, чтобы не потерять преимущество: в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности назвали цифру
На фоне текущей ситуации на фронте необходимо провести мобилизацию 500 тысяч граждан. Поскольку запланированных 200 тысяч призывников будет недостаточно для нужд армии.
Такое мнение высказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямой". Он отметил, что после принятия закона об усилении мобилизации в мае ее темпы были стабильными, но в сентябре снизились.
Костенко считает, что план мобилизации 200 тысяч человек недостаточен, и напомнил, что в декабре 2023 года эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости призыва 500 тысяч человек, что, по мнению депутата, является правильным решением.
"Учитывая те цифры, которые есть, и учитывая то, какие нам нужно пополнение, я все-таки больше соглашаюсь с ним (с Залужным – Ред.) и считаю, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем", – заявил Костенко.
Ранее сообщалось, что в Украине во время мобилизации военнообязанные студенты имеют право на отсрочку. Однако существуют случаи, при которых соискатели высшего образования могут призвать на военную службу.
Как сообщал OBOZ.UA, Минэкономики опровергло информацию в СМИ о якобы 1,5 млн украинцев, забронированных от мобилизации. В ведомстве заявили, что на самом деле сейчас бронирование от мобилизации имеет 906 тысяч граждан.
Ранее в Минэкономики опровергли распространяемую в СМИ информацию о якобы 1,5 миллионе украинцев забронированных от мобилизации.
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