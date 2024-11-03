Сколько украинцев нужно мобилизовать, чтобы не потерять преимущество: в Комитете ВР по вопросам нацбезопасности назвали цифру

На фоне текущей ситуации на фронте необходимо провести мобилизацию 500 тысяч граждан. Поскольку запланированных 200 тысяч призывников будет недостаточно для нужд армии.

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Такое мнение высказал народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в эфире телеканала "Прямой". Он отметил, что после принятия закона об усилении мобилизации в мае ее темпы были стабильными, но в сентябре снизились.

Костенко считает, что план мобилизации 200 тысяч человек недостаточен, и напомнил, что в декабре 2023 года эксголовнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости призыва 500 тысяч человек, что, по мнению депутата, является правильным решением.

"Учитывая те цифры, которые есть, и учитывая то, какие нам нужно пополнение, я все-таки больше соглашаюсь с ним (с Залужным – Ред.) и считаю, что такая цифра более актуальна, чем то, сколько мы набираем", – заявил Костенко.

Ранее сообщалось, что в Украине во время мобилизации военнообязанные студенты имеют право на отсрочку. Однако существуют случаи, при которых соискатели высшего образования могут призвать на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, Минэкономики опровергло информацию в СМИ о якобы 1,5 млн украинцев, забронированных от мобилизации. В ведомстве заявили, что на самом деле сейчас бронирование от мобилизации имеет 906 тысяч граждан.

Ранее в Минэкономики опровергли распространяемую в СМИ информацию о якобы 1,5 миллионе украинцев забронированных от мобилизации.

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