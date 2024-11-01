В Минэкономики рассказали, сколько украинцев имеют бронь от мобилизации

Минэкономики опровергло информацию, которую распространяли в СМИ, о якобы 1,5 млн украинцев, забронированных от мобилизации. В ведомстве сообщили, что на самом деле сейчас имеют бронирование от мобилизации 906 тысяч граждан.

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Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказала министр экономики Юлия Свириденко. Она отметила, что за весь период полномасштабной войны количество забронированных военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч.

"На пике у нас было 950 тысяч "уникальных забронированных". Когда появилось бронирование через Дію, в определенный момент статистика выросла до 1,049 млн человек, но это из-за удвоения, поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде", – объяснила Свириденко.

Она также подчеркнула, что процесс бронирования требует большей прозрачности и упорядоченности. Правительство рассматривает возможные изменения в процедуре, например, введение приоритетного критерия по уровню заработной платы.

Министр отметила, что некоторые компании, подаваясь на статус критически важных предприятий, указывали среднюю зарплату по региону, а впоследствии снижали ее до минимальной. Подобные действия она назвала "манипуляциями".

"Это сигнал, что стоит ввести приоритезацию критериев и сфокусировать военно-гражданские администрации и министерства, чтобы они уделяли большее внимание оплате труда. И чтобы получающие бронирование платили всю зарплату официально", – подчеркнула Свириденко.

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Как сообщал OBOZ.UA, недавно произошел взлом чат-ботов приложения "Резерв+". Минобороны Украины прокомментировало ситуацию, отметив, что мошенники воспользовались бывшими каналами технической поддержки в Telegram для распространения фейкового бота. Однако данные пользователей остались в безопасности.

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