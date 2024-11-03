Мобилизация в Украине: какие учетные данные должен иметь студент

В Украине во время мобилизации военнообязанные студенты имеют право на отсрочку. Однако существуют случаи, при которых соискателя высшего образования могут призвать на военную службу.

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Молодые люди должны носить с собой военно-учетные документы на случай, если их остановят представители ТЦК. OBOZ.UA собрал информацию об этом и назвал, для кого из студентов действует отсрочка.

Кто из студентов имеет право на отсрочку

Согласно мобилизационному законодательству Украины, право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме обучения. В то же время они должны получать уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности.

Также право на отсрочку имеют докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Порядок определения учебными заведениями последовательности получения образования студентами установлен инструкцией Минобразования. Как рассказала адвокат Марина Бекало, ею определяется определенный алгоритм внесения соответствующих сведений в реестр о предварительном и текущем обучении, сведения о зачислении и об отчислениях из предыдущих учебных заведений, о перерыве в обучении, возобновлении на обучении или переводе.

"На основании них формируется электронная справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО) с выводом о нарушении последовательности текущего обучения. В справке указывается "Нет, нарушает" или об отсутствии нарушения – "Да, не нарушает", – объяснила она.

Какие учетные данные должен иметь студент

Если студент имеет отсрочку от военной службы, ТЦК и СП выдает ему справку и вносит соответствующие сведения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Данные об отсрочке и сроке ее действия подтягиваются также в приложение "Резерв+". Для студентов, имеющих такой на телефоне, достаточно предоставить во время проверки электронный военно-учетный документ ("ВУД"), сгенерированный приложением.

Те, кто не имеет электронного "ВУД" могут предоставить военный билет или приписное старого или нового образца (после 16.05.2024 года) с соответствующими отметками, а также справку о предоставленной отсрочке от ТЦК и СП.

Как сообщал OBOZ.UA, Минэкономики опровергло информацию в СМИ о якобы 1,5 млн украинцах, забронированных от мобилизации. В ведомстве заявили, что на самом деле сейчас бронирование от мобилизации имеют 906 тысяч граждан.

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