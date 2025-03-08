'Если не правительство, то мы': словаки собрали более 5 млн евро на боеприпасы для Украины

Граждане Словакии, недовольные политикой премьер-министра Роберта Фицо, собрали более 5 млн евро на боеприпасы для Украины. Сбор средств организовала словацкая кампания "Боеприпасы для Украины", которая имеет лозунг "Если не правительство, то мы вышлем".

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Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на организаторов кампании по сбору средств. Известно, что данная общественная инициатива начала свою деятельность в апреле 2024 в ответ на отказ правительства Фицо оказать военную поддержку Киеву.

В январе 2025 года неравнодушным гражданам удалось собрать 4,7 миллиона евро. Однако организаторы сбора были недовольны визитом премьера Роберта Фицо в Москву в декабре, а также его обидными словами об украинцах. К тому же Фицо постоянно пытался вернуть Словакию под влияние РФ.

Поэтому в январе организаторы сбора решили дать возможность общественности выразить свое разочарование действиями правительства Фицо через прямые действия и поддержки ВСУ. Ассоциация "Мир Украины" объявила о дополнительном сборе средств на боеприпасы.

В настоящее время кампания собрала еще 600 тысяч евро, и общая сумма средств превысила отметку в 5 миллионов евро. Деньги будут использованы для покупки третьей партии амуниции для украинской армии.

Напомним, Словакия настаивает на том, что Украина должна возобновить транзит российского газа – в частности, в эту страну. По словам президента Словакии Петера Пеллегрини, это стало бы своеобразной благодарностью за помощь ЕС в противостоянии российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля Роберт Фицо в очередной раз отметился рядом антиукраинских заявлений и оправдал полномасштабную агрессию РФ против Украины. По его словам, вторжение стало следствием того, что Москву "вводили в заблуждение по вопросу расширения НАТО".

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