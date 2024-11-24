Если оккупированные территории останутся под Россией, то это будет равносильно поражению Запада с The Washington Post

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал способствовать завершению российско-украинской войны. При этом избранный вице-президент Джеймс Вэнс был более конкретен, заявив, что окончательное урегулирование, вероятно, повлечет за собой "демилитаризованную зону", которая будет включать оккупированные Россией земли.

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В свою очередь Россия до инаугурации нового президента США стремится захватить как можно больше земель. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быструю сделку Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны. Если перемирие ратифицирует фактическое расчленение Украины и признание оккупации части страны, это еще больше вознаградит агрессию диктатора Владимира Путина и побудит его совершать новые преступления.

Кроме того, сделка, которая предусматривает, что оккупированные территории останутся под Россией, будет сигналом для диктаторов по всему миру, что решимость Запада имеет срок годности.

"Часть восточной территории Украины под российской оккупацией равносильна поражению – как для Украины, так и для Запада. Во время президентской кампании Трамп много говорил о поспешном и плохо спланированном выводе войск администрации Байдена из Афганистана, который, по словам Трампа, был сигналом миру об американской слабости. Отказ от Украины после почти трех лет того, что было единым фронтом Америки и Европы, пошлет такой же сигнал. И если это станет результатом согласованной Трампом сделки, то вся ответственность ляжет на него", – говорится в материале.

Напомним, главный сторонник Трампа в Сенате Майк Раундс выступил против мирных переговоров с РФ. По его словам, российский диктатор Путин не остановится даже если ему предложить определенную часть территорий Украины.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как для Украины, так и для США. Речь идет о том, что главным приоритетом для нового главы Белого дома могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.