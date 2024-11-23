Трамп может удивить всех положительным мирным соглашением для Киева, по которому США вернут вложенные в войну средства – Bild

Избранный президент США Дональд Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как для Украины, так и для Вашингтона. Главным приоритетом для Трампа могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.

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Об этом пишет немецкое издание Bild. Украина владеет огромными природными ресурсами на сумму около $7 триллионов, включая стратегически важные уран, литий, титан и графит.

В материале говорится, что администрация Трампа, ранее критиковавшая финансовую поддержку Украины, может изменить риторику, найдя способ вернуть инвестиции через совместное освоение украинских ресурсов. Ранее советник Трампа Линдси Грэм назвал Украину "самой богатой страной Европы" и отметил перспективу сотрудничества.

"Мы вернем свои деньги, обогатимся на редких землях, и Украина тоже выиграет", – заявил он.

По данным Bild, США уже потратили $175 миллиардов из-за войны в Украине, из которых $106 миллиардов поступило непосредственно Киеву, преимущественно в виде военной помощи.

Трамп, которому важна поддержка бизнес-кругов, может предложить компромисс, обеспечивающий стабильность в Украине и использование ее богатств союзниками. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Трампом в сентябре отмечал перспективу "общих инвестиций" в ресурсы Украины, которые укрепят демократию и помогут противостоять России.

Пока Трамп и его команда не делали конкретных заявлений, но эксперты предполагают, что он может подойти к вопросу войны в Украине с сугубо прагматичной точки зрения. Мирное соглашение, построенное на экономической взаимовыгоде, может стать неожиданным шагом, удовлетворяющим интересы обеих сторон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при президентстве Трампа война "завершится быстрее". По словам украинского лидера, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – тот услышал позицию Украины и ничего не имел против.

Со своей стороны, в МИДе отметили, что победа Трампа может стать важным шагом к миру и дополнительным шансом для ускорения мирного процесса.

В то же время, некоторые эксперты считают, что Трамп может предложить неожиданное решение для урегулирования войны в Украине, в частности, передать Украине ядерное оружие.