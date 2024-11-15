При Трампе война завершится быстрее: Зеленский сделал громкое заявление об отношениях с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что при президентстве в США Дональда Трампа война в Украине "завершится быстрее". По словам Зеленского, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – Трамп услышал позицию Киева и ничего не сказал против.

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Об этом Зеленский сказал в интервью "Общественному" по случаю 100-летия "Украинского радио". По его словам, у украинской стороны была возможность аргументированно изложить Трампу свою позицию по видению мира.

"Базис, на котором мы стоим, он услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", – сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, ставил ли республиканец перед Киевом требование начать переговоры с РФ, он сказал, что Украина – "независимая страна".

"И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

В то же время, как сказал Зеленский, при администрации Трампа "война закончится быстрее".

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее . Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", – сказал президент Украины.

"Сначала я встречусь с Путиным, потом с Зеленским. У них обоих есть свои слабости и свои сильные стороны. И в течение 24 часов эта война будет урегулирована. Она закончится. Она полностью закончится", – сказал он в эфире CNN в 2023 году.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 ноября в США прошли выборы президента. В них победил Трамп, обещавший быстро закончить войну в Украине.

Трамп уверял, что сначала встретится с Путиным, а потом – с Зеленским. У обоих, по словам республиканца, есть свои "слабые и сильные стороны". "И в течение 24 часов эта война будет урегулирована. Она полностью закончится", – говорил он.