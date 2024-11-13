'Будет передан каждый доллар': Блинкен заверил, что США усилят помощь Украине в инаугурации Трампа

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине будет передан "каждый доллар", который есть в распоряжении Вашингтона, до прихода к власти победителя президентских выборов Дональда Трампа.

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Соответствующее заявление Блинкен озвучил в разговоре с журналистами в штаб-квартире НАТО, в среду, 13 ноября.

По его словам, Америка "продолжит наращивать все, что мы делаем для Украины", чтобы обеспечить ее "эффективную защиту" от агрессии России.

Блинкен перечислил такие позиции военной помощи, как противовоздушная оборона, артиллерия и бронетехника.

"Президент Байден намерен полностью использовать оставшееся время и использовать каждый день, чтобы продолжать делать то, что мы делали последние четыре года, а именно укреплять этот альянс", – сказал он.

Блинкен также пообещал, что участие Северной Кореи в войне против Украины "получит решительный ответ".

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне 12 ноября заявили, что США могут использовать в помощь Украине еще 9,3 млрд долларов. По программе Инициативы содействия безопасности Украины (PDA) осталось 7,1 млрд. долларов. Еще около 2,2 млрд доступны через программу USAI.