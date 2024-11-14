'В планах посадить обе стороны за стол переговоров': советник из Трампа по нацбезопасности очертил горизонты политики в отношении Украины

Дональд Трамп после вступления в должность планирует увидеть за столом переговоров российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Таким образом, он будет пытаться завершить войну.

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Об этом номинированный на пост советника президента по нацбезопасности конгрессмен-республиканец от штата Флорида Майк Волц отметил в комментарии "Голосу Америки" после встречи республиканцев с Трампом в среду, 13 ноября. Именно так он очертил горизонты политики в отношении Украины

"Будущий президент четко выразился, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не на ее продолжении", – сказал Волц.

Политик добавил, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от новоизбранного президента США Дональда Трампа.

"Это зависит только от решения новоизбранного президента. А не от меня", – отметил Волц.

Напомним, что Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. Еще до официального вступления в должность он начал формировать свою команду чиновников, в частности назначил республиканца Майка Волца советником по национальной безопасности.

13 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп также объявил, что выдвигает сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио на должность государственного секретаря. В апреле сенатор голосовал против выделения Украине $61 млрд.

Кроме того, стало известно, кого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначит на должность главы Нацразведки. Ведомство возглавит бывшая демократка, а сейчас республиканка Тулси Габбард, известная тем, что продвигала ИПСО Кремля о биолабораториях в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, республиканцы избрали нового лидера своего большинства в Сенате. Им стал 63-летний политик Джон Тун.

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