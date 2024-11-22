'Дополнительный шанс ускорить мирный процесс': в МИДе сказали, как победа Трампа повлияет на войну в Украине

Украина рассматривает победу Дональда Трампа на президентских выборах в США как важный шаг в направлении мира. В частности, ее расценивают как дополнительный шанс ускорить мирный процесс.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским в пятницу, 22 ноября. Он подчеркнул, что Украина пользуется сейчас надежной поддержкой своего ключевого союзника — Соединенных Штатов, как на уровне двухпартийного консенсуса, так и со стороны американского общества.

Министр также подчеркнул, что борьба Украины с агрессией России касается не только защиты собственного суверенитета, но и восстановления международного порядка и безопасности, основанных на принципах международного права.

"Победу Трампа мы расцениваем как дополнительный шанс ускорить мирный процесс с подходом – мир через силу. И, исходя из такой философии, мы надеемся выстраивать наши отношения с новой администрацией Трампа", – сказал Сибига.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина уже начала устанавливать взаимодействие с командой Дональда Трампа, победившего на выборах президента Соединенных Штатов. В то же время Киев поддерживает связь и с администрацией действующего главы Штатов Джо Байдена.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что при президентстве в США Дональда Трампа война в Украине "завершится быстрее". По словам Зеленского, между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие – Трамп услышал позицию Киева и ничего не сказал против. По его словам, у украинской стороны была возможность аргументированно изложить Трампу свою позицию по видению мира.