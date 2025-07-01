"Если остался, то придется воевать": российские захватчики усилили рейды в оккупации и стали использовать "ноу-хау"

В июне на временно оккупированной российскими войсками части нескольких регионов нашей страны захватчики усилили давление на местных жителей. Причем увеличен план как по мобилизации, так и по вербовке на контрактную службу в рядах РОВ. А для этого используются самые разные методы.

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Охота на пушечное мясо

Наиболее серьезная ситуация сейчас с "привлечением" в ряды армии страны-агрессора в Запорожской области. Причина одна – России необходимо "малой кровью" компенсировать большие потери РОВ на войне с Украиной. Непосредственно на территории РФ сейчас проводят так называемую тихую мобилизацию, преимущественно без показательных рейдов, совсем другое – оккупированная территория. Тут открытых протестов вряд ли стоит ожидать, когда на тебя направлено дуло автомата.

В июне российские захватчики резко увеличили количество рейдов на оккупированной части региона. Преимущественно они проходили в двух городах – Мелитополе и Бердянске.

Например, устанавливают блокпосты, на которых проверяют документы и содержимое телефонов. "Выборочно забирают местных жителей на беседу, а затем начинают разводить их на подписание контракта. Мол, в телефоне увидели, что ты посещал украинские сайты, так что выбирай: или за решетку, или служить", – поделился с нами бывший житель Мелитополя, у которого в городе остались родственники.

По данным Бердянской городской военной администрации, рейды принуждения мужчин к подписанию контрактов на службу в армии РФ проводят и под видом профилактики нарушений правил дорожного движения.

Например, в июне оккупанты провели очередную "оперативно-профилактическую" акцию с участием военной автомобильной инспекции и военной полиции. По словам очевидцев, после проверки документов и алкотеста начинаются типичные разговоры о "трудной жизни", "дорогом бензине" и "отсутствии работы", которые сводятся к навязчивому совету идти служить.

"Меня в этом году уже несколько раз останавливали. Одни и те же вопросы: почему не служу, есть ли военный билет. Вроде и не ГАИ, а какая-то мобилизационная комиссия на колесах. Как-то спросил, почему военная инспекция останавливает гражданские авто, – ответили, что "военные защищают родину, поэтому могут все", – рассказал один из водителей.

"Ноу-хау" в этом году стала и агитация студентов с академической задолженностью заключать контракт с армией РФ. "Оккупанты обещают студентам сохранение места и закрытые "учебные процессы" в случае заключения краткосрочных контрактов, иначе угрожают отчислением и принудительной мобилизацией", – сообщили в Центре национального сопротивления.

Еще одну схему, откровенно мошенническую, зафиксировали в июне активисты движения "Желтая лента". Воруют паспортные данные мужчин (жителей оккупированной территории) и подписывают от их имени контракт с РФ.

"Группа мошенников вместе с оккупационной полицией и военной комендатурой оформляют на похищенные документы контракты на военную службу и получают соответствующие выплаты. Жертвы мошеннической схемы начинают числиться как дезертиры", – объяснили в движении.

А это, в свою очередь, приводит в итоге все равно к отправке на войну.

Призыв на тот свет

До 15 июля в России продлится начатый весной призыв в армию страны-агрессора. Проходит он и на оккупированной части Украины – в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Точное количество призванных местных жителей на данный момент неизвестно, однако, по словам наших людей в оккупации, "повестки продолжают приходить".

По российскому законодательству срочников нельзя задействовать в так называемой "СВО". Потому их преимущественно отправляют служить, например, на границу с Украиной – в Белгородскую, Курскую области. И все равно используют в боевых действиях. А вот ситуация с призывниками с оккупированной территории Украины, которую Россия также считает "своей", совсем другая.

По словам жительницы оккупированного Донецка, внук ее соседки был призван прошлой осенью. И несмотря на уверения "военкома", что он, срочник, будет служить в тылу, реальность оказалась иной. "После короткого обучения парня отправили в Херсонскую область, через месяц он погиб", – рассказала дончанка. Как потом выяснилось, его вынудили подписать контракт, а это прямой путь на войну.

К слову, эту схему давно обкатали со срочниками-россиянами, теперь такое "ноу-хау" по полной используют в случае с жителями оккупированной территории. Для принуждения используют как психологическое давление, так и физические методы. Главное – результат.

Избежать такого поворота можно только выехав из оккупации, а также с территории РФ. Если остался, то все равно рано или поздно, но пойдешь воевать. Это прямым текстом людям говорят российские оккупанты.