'Если откроешь рот, исчезнешь': пленный оккупант пожаловался на 'порядки' в армии Путина. Видео

39-летний пленный российский военный Андрей рассказал о жестоких методах и хаосе в путинской армии. Он заявил, что открыто критиковать командование невозможно, ведь угрозы и насилие являются повседневной практикой.

Разговор с оккупантом обнародовал проект "Хочу жить". По словам россиянина, выжить ему удалось, только сдавшись в плен украинскому дрону.

Пленный утверждает, что его призвали на войну против воли, обвинили в преступлении, которого он не совершал, и без подготовки отправили на первое боевое задание. После этого он получил оружие с патронами неподходящего калибра, а половину его группы "обнулили" российские беспилотники.

По словам оккупанта, открыто выражать несогласие или критиковать командование опасно: "Если ты откроешь рот, ты или исчезнешь, или тебя забьют, или тебя отправят на БЗ, или "обнулят... Ты ничего не сделаешь".

Как сообщал OBOZ.UA, 46-летний Андрей Сакман из Челябинска, который большую часть жизни провел в тюрьмах, добровольно сдался в плен украинским военным после угроз "обнуления" со стороны командиров РФ. По его словам, в российской армии единственный метод мотивации – страх смерти, а человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

