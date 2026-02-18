'Кто не выучил маршрут – обнулят': оккупант-зек, который сдался в плен ВСУ, пожаловался на беспредел в армии Путина. Видео

46-летний Андрей Сакман из Челябинска, который большую часть жизни провел в тюрьмах, добровольно сдался в плен украинским военным после угроз "обнуления" со стороны командиров РФ. По его словам, в российской армии единственный метод мотивации – страх смерти, а человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

Он согласился пойти на войну, надеясь заработать деньги и получить "безопасную" службу в тылу. Об этом сообщает проект "Хочу жить" в своем Telegram-канале.

Однако уже на полигоне, по его словам, ему дали понять: выбора нет, путь один – в штурмовые подразделения. Любые попытки возразить сопровождались прямыми угрозами физической расправы.

Перед боевыми выходами, как утверждает пленный, политические инструкторы открыто заявляли: тот, кто не выучит маршрут или выразит недовольство, будет "обнулен". Альтернативой называли самоубийство. В такой атмосфере, говорит Сакман, выживание зависело не от подготовки или тактики, а от слепого подчинения приказам.

Когда на позиции вышли украинские военные, Сакман без колебаний сдался в плен. Он отметил, что впервые за долгое время почувствовал к себе человеческое отношение со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. Опыт войны окончательно убедил: государство РФ использует таких людей как расходный материал, а несогласие с этим карается смертью – от врага или от своих.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты вблизи Часового Яра в Донецкой области вынуждены сдаваться в плен Силам обороны из-за дефицита пищи и воды. Захватчики сидят в таких условиях неделями, ведь российское командование не слишком озабочено дальнейшей судьбой своих подопечных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!