Если повестку оставили в дверях: юрист объяснил, можно ли ее проигнорировать и как поступить

Повестки о вызове в военкомат сотрудники ТЦК и СП обязаны вручать человеку лично в руки. Гражданин должен поставить собственную подпись, чтобы засвидетельствовать получение повестки.

Однако иногда бывают случаи, когда представители ТЦК всовывают повестки в двери дома или квартиры военнообязанного. Обязательно ли реагировать на повестки, "врученные" таким способом, объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец в комментарии "Фактам".

Он подчеркнул, что повестка считается врученной, если военнообязанный получил ее лично в руки и расписался о получении. Следовательно, другие способы "вручения" типа оставления в дверях (даже с фотодоказательством) не имеют юридической силы.

А это, добавил Кравец, означает, что человеку, который не явится в военкомат после такого "вручения" повестки, не угрожают никакие правовые последствия. Ведь работники ТЦК должны дождаться военнообязанного и вручить ему повестку лично. Все остальное с точки зрения законодательства трактуется как уклонение от общих правил вручения повесток.

"Если человек пришел домой и увидел повестку в дверях, то на нее можно вообще не реагировать. У нее нет юридической силы", — отметил Кравец.

При этом журналисты добавили, что вручение повестки не означает, что человека сразу отправят на фронт: часто военнообязанных вызывают в ТЦК для уточнения данных.

Напомним, ранее заместитель начальника областного ТЦК рассказал о трудностях мобилизации в Украине. Представитель Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Роман Боднар отметил, что большинство военнообязанных, готовых защищать государство добровольно, уже ушли на фронт в первый год полномасштабного вторжения.

С тех пор ТЦК приходится работать с гражданами, стремящимися уклониться от мобилизации. В связи с этим в Ивано-Франковской области периодически изменяются подходы к привлечению военнообязанных в армию. Органы местного самоуправления, которые, согласно закону, должны осуществлять их оповещения, не выполняют эту задачу, а иногда и откровенно саботируют ее.